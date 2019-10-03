Анджелина Джоли отказалась снова выходить замуж после развода с Брэдом Питтом

3 октября 2019     13
Анджелина Джоли отказалась снова выходить замуж после развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли не планирует вновь выходить замуж после развода с Брэдом Питтом. Об этом сообщает US Weekly.

По словам источника издания, звезда никогда не хотела связывать себя узами брака, однако чувствовала, что Питт оказывает на нее давление в этом вопросе. Теперь же знаменитость наслаждается одинокой жизнью и планирует путешествовать по миру вместе со своими детьми, добавил собеседник.

Отмечается, что актер рад примирению с бывшей женой. «Он благодарен, что вся враждебность осталась в прошлом. Сейчас дети для него находятся на первом месте», — поделился источник.

В конце сентября появилась информация о том, что Питт встречается с ювелирным дизайнером и духовной целительницей. Впервые артиста заметили с 50-летней Сат Хари Халса год назад на благотворительной акции, организованной группой Red Hot Chili Peppers. Оба никак не комментировали слухи о своем романе.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе мужчина с ножом гонялся за подростками
В Севастополе мужчина с ножом гонялся за подростками

В Севастополе сотрудники Росгвардии обезвредили горожанина, который, будучи вооруженным ножом, бегал за тремя подростками.Данная информация появилась на сайте ведомства. Выяснилось, …


В России продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт
В России продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт

С 1 октября начал действовать новый закон, по которому библиотекари, контролеры в кинотеатрах и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у …


Севастополь готовится к чемпионату технического творчества «Технофест»
Севастополь готовится к чемпионату технического творчества «Технофест»

Приз зрительских симпатий получит одна из команд-победителей Международного кейс-чемпионата Кампуса молодежных инноваций.  Проект, который удостоится такой награды, определят 9 октября …


Вести Севастополь 3.10.2019
Вести Севастополь 3.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Севастополе формируют наблюдательный совет по реконструкции Большой Морской. Как попасть в его состав? – На …


Захарова прокомментировала протесты на Украине
Захарова прокомментировала протесты на Украине

17:51 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала украинские протесты из-за согласования формулы Штайнмайера, заявив, что Украина …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты