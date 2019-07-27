Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Российская певица Анита Цой в своем Instagram выложила видео, на котором продемонстрировала вырванный с «мясом ноготь».

Травму артистка получила 26 июля на музыкальном фестивале «Жара». Ее госпитализировали практически в самом начале музыкального фестиваля.

Как рассказала Цой, она сорвала ноготь, когда зацепилась им за лестницу после прохода по ковровой дорожке.

«Вырвала с мясом ноготь. Море крови», — сказала она. При этом она предположила, что ее «кто-то сглазил».

Своих фанатов певица поблагодарила за слова поддержки и заверила, что чувствует себя хорошо.

Ранее 26 июля сообщалось, что певица Ольга Бузова упала во время выступления на сцене того же фестиваля «Жара». Серьезных травм она не получила.

Фестиваль проходит в Баку с 25 по 28 июля.

Источник: Газета Известия