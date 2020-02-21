Анкара исключила военный конфликт с Москвой в Идлибе

Турция не заинтересована в росте напряженности с Россией в сирийской провинции Идлиб. Об этом в интервью CNN Turk 21 февраля заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

По словам главы турецкого минобороны, переговоры с Россией не в тупике, они будут продолжены. Наблюдательные посты Турции в Сирии продолжат работу и вопрос об их переносе не обсуждается, подчеркнул он. Российская и турецкая сторона ведут «здоровый диалог», добавил он.

«Нашей целью является установление режима прекращения огня», — обратил внимание Акар. В настоящее время РФ и Турция обсуждают использование воздушного пространства Сирии в Идлибе. Если Россия «отойдет в сторону», то проблему можно преодолеть, поделился мнением турецкий министр.

Как добавил Акар, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отдал военным приказ, они составили несколько планов его выполнения и они будут реализованы, когда придет время. Говоря о возможности военной операции Анкары в Идлибе министр указал на приоритеты Сочинского меморандума.

Накануне лидеры стран – членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в Идлибе. 19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». Проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата, заявил он, обвинив Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии.

Источник: Газета Известия