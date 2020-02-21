Аномально густые волосы прославили младенца

21 февраля 2020     22
Аномально густые волосы прославили младенца

Младенец из Великобритании стал известен благодаря аномально густым волосам. Об этом сообщает Mirror.

Мать десятимесячной Мариссы Алессандра Маккарри (Alessandra McCurry) рассказала, что дочь родилась с копной темных волос, шокировав медицинский персонал. Однако первое, что заметила сама женщина — это голубые глаза ребенка. «Я восторгалась ее глазами, а остальные говорили мне: “Посмотри на ее волосы, они прекрасна”», — поделилась женщина.

32-летняя Маккарри думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. В возрасте десяти месяцев они уже практически доставали до плеч девочки. Англичанка отметила, что не планирует подстригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее.

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневается, что ее волосы настоящие. «Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты», — поделилась Маккарри.

В апреле 2019 года аномально густые волосы прославили четырехмесячного мальчика Бостона Симича. Мать ребенка Тара рассказала, что «его волосы заставляют людей застывать как вкопанных, он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли». Она регулярно выкладывает фото Бостона в Instagram. По словам матери, он стал большим волосатым мемом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Умер актер Борис Лескин
Умер актер Борис Лескин

Актер Борис Лескин скончался на 98-м году жизни. Об этом в пятницу, 21 февраля, в Facebook сообщила участница труппы МХТ …


Москвичам пообещали похолодание и снег
Москвичам пообещали похолодание и снег

На следующей неделе в Москву придут похолодание и снег. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщается на официальном сайте мэра …


Вести Севастополь 21.02.2020
Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Первая рабочая поездка в новой должности. В Севастополь приехал генеральный прокурор России. – Подготовку к обсуждениям …


Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

21:21 Суд в США приговорил гражданку России Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине. Об …


Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

21:33 Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты