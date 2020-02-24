Аномально теплую зиму в России объяснили

Аномально теплая зима в северном полушарии, зафиксированная в том числе и в России, стала следствием нетипичной ситуации на Северном полюсе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на специалистов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Как объяснили ученые, этой зимой в районе Северного полюса область низкого давления была необыкновенно устойчивой. Из-за этого холодные ветры циркулировали в полярном регионе планеты, тогда как обычно они направлены на юг.

Последствием этого стала аномально высокая для зимнего сезона температура почти во всем полушарии. В частности, воздух на территории США был на три градуса теплее, чем в среднем в ХХ веке. На большей части территории России, в восточной Канаде и части Скандинавии температура была выше средних значений примерно на пять градусов.

При этом специалисты полагали, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей. По их словам, давление в полярном регионе часто колеблется между низким и высоким, и редко когда бывает настолько устойчивым.

Источник: Лента.Ру