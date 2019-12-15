Аномальные облака над Сибирью попали на фото и восхитили россиян

Россиянка сфотографировала аномальные облака над горой в Сибири и восхитила пользователей сети. Ее снимки опубликованы на официальной странице «National Geographic Россия» в Facebook.

На кадрах изображены радужные облака необычных форм над заснеженными верхушками гор.

«Эту красоту я сняла рано утром над самой высокой горой Сибири — Белухой. Иризация (радужные облака) — довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков», — пояснила автор снимков Светлана Казина.

Она также добавила, что облака на снимках очень тонки и напоминали скорее кружева, нежели обычные облака. Кроме того, Казина отметила, что ветер на этой высоте был настолько сильным, что рисунок облачного плетения менялся каждую секунду.

Публикация стала вирусной и набрала тысячи лайков и репостов. Пользователи сети пришли в восторг от увиденного явления. «Удивительно красиво, невероятная красота, успехов вам в создании таких шедевров», «Спасибо за чудеса!! Восторг! Впервые вижу!», «Супер. Все-таки природа самый классный художник. Такое чудо может создать, что взгляд трудно оторвать», — восхищались они.

В марте итальянец заметил в небе аномальное свечение в виде Иисуса Христа. Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто увидел необычное свечение в небе над морем, когда находился у себя дома. На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на Христа.

Источник: Лента.Ру