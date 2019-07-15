Антипинский НПЗ обвинил основателя «Нового потока» в мошенничестве

15 июля 2019     28
Антипинский НПЗ обвинил основателя «Нового потока» в мошенничестве

Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, входящего в группу компаний «Новый поток», обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий председателя совета директоров НПЗ и основателя холдинга Дмитрия Мазурова, которого подозревают в многомиллиардных хищениях. Об этом со ссылкой на заявление предприятия сообщает «РИА Новости» в пятницу, 15 июля.

Бизнесмена вместе с бывшем гендиректором завода Геннадием Лисовиченко обвиняют в том, что они скрыли от банков-кредиторов наличие у предприятия крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам. В итоге Антипинский НПЗ оказался не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства и вернуть заемные средства, что привело к остановке завода в апреле текущего года. В настоящее время руководство предприятия предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления его работы.

Ранее в тот же день Тверской суд Москвы на два месяца арестовал Мазурова, которого подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей кредитной организации при содействии президента банка Германа Грефа.

О задержании бизнесмена стало известно накануне. По данным источников, мужчину остановили 13 июля при попытке улететь из аэропорта Шереметьево в Ниццу, где у него есть недвижимость. Мазурова подозревают также в хищении кредитных средств Промсвязьбанка и Абсолют Банка.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, входящий в «Новый поток», сейчас проходит процедуру банкротства. В середине мая владельцем предприятия стал Сбербанк. Завод является крупнейшим независимым российским предприятием с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год. Бизнес с нуля на кредитные средства выстраивал Мазуров. Помимо Сбербанка, к концу мая «Новый поток», по словам близкого к компании источника РБК, был должен МКБ, Промсвязьбанку и ВТБ в общей сложности $500 млн.

Источник: Газета Известия

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Антипинский НПЗ обвинил основателя «Нового потока» в мошенничестве
Антипинский НПЗ обвинил основателя «Нового потока» в мошенничестве

Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, входящего в группу компаний «Новый поток», обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий …



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