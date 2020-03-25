Антонов рассказал о лжи американских СМИ о борьбе с COVID-19 в России

25 марта 2020     21
Антонов рассказал о лжи американских СМИ о борьбе с COVID-19 в России

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках американских СМИ представить ложную информацию о борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России. Об этом говорится в сообщении посольства России в США в Facebook, опубликованном в среду, 25 марта.

«Вызывает беспокойство появление лживой информации в американских СМИ о якобы неэффективной работе правительства России по борьбе с новым видом пневмонии. Делаются нелепые ссылки на неких «псевдоспециалистов», которые опираются в суждениях лишь на вырванные из контекста заявления российских официальных лиц. Налицо — грубые попытки переключить общественное внимание с США с тяжелой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах», — приводятся в сообщении слова российского посла.

В ответ на суждения о несостоятельности российских систем диагностики инфекции Антонов напоминает, что отечественные тест-системы показали свое высокое качество в Китае и Иране, а в настоящий момент были переданы в Италию.

Посол пообещал, что при возникновении необходимости Россия окажет помощь и США в борьбе с распространением коронавируса.

«Попытки использовать международную чрезвычайную ситуацию в узкоконъюнктурных интересах или для самопиара не выдерживают критики. Считаем, что пришло время отказаться от устаревшей логики блокового мышления и совместно бороться с возникающими перед человечеством вызовами», — резюмирует Антонов.

По данным международного статистического бюро Worldometer, к 25 марта количество зараженных коронавирусом в США достигло 46 тыс., погибли 582 человека, из больниц выписаны 295 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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