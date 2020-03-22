Апрель в Москве начнется с похолодания

Синоптики ожидают, что апрель в Москве начнется с похолодания. Об этом 22 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дело в том, что антициклон, который обуславливает погоду сейчас, очень мощный. Сейчас, по предварительным расчетам, наиболее интенсивное влияние его будет с 26 по 30 марта. Затем он начнет распадаться. Поэтому оценки сейчас таковы, что температура в начале апреля может быть ниже, чем в конце марта», — передает его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что, в целом, в апреле на территории европейской части России температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы.

Ранее в воскресенье синоптики рассказали, что метеорологическая весна придет в Россию 25 марта из-за перехода к скандинавскому циклону. Отмечается, что на следующей неделе ожидается потепление до +10… +15 градусов, что на шесть градусов выше нормы. При этом ночью температура будет оставаться нулевой.

Источник: Газета Известия