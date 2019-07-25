Арестованного миллиардера-педофила обнаружили на полу камеры с отметинами на шее

25 июля 2019     7
Арестованного миллиардера-педофила обнаружили на полу камеры с отметинами на шее

Арестованного в Нью-Йорке за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американского миллиардера Джеффри Эпштейна нашли на полу камеры. Об этом сообщает News 4.

Источник: Лента.Ру

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