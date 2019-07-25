Арестованного миллиардера-педофила обнаружили на полу камеры с отметинами на шее

Арестованного в Нью-Йорке за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американского миллиардера Джеффри Эпштейна нашли на полу камеры. Об этом сообщает News 4.

«Стратегическое соперничество»: почему в США заявляют об активной роли России в Афганистане В США обеспокоены возобновлением интереса России к Афганистану. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы конгресса Соединённых Штатов, с текстом …



Арестованного миллиардера-педофила обнаружили на полу камеры с отметинами на шее Арестованного в Нью-Йорке за предполагаемую эксплуатацию и торговлю детьми американского миллиардера Джеффри Эпштейна нашли на полу камеры. Об этом сообщает …



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Садальский порассуждал о ненужности россиян Актер Станислав Садальский посоветовал россиянам осознать, что они никому не нужны. Об этом он написал в своем Instagram. «Не гонитесь …

