Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

3 декабря 2019     15
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину. Об этом сообщило посольство России в США на своем аккаунте в Facebook.

Дипломаты выяснили, что сейчас он находится в изоляторе в штате Джорджия. Ему инкриминируют «мошенничество и отмывание денежных средств»

Сотрудники посольства находятся с задержанным на связи.

Ранее 3 декабря окружной суд США по Южному округу штата Джорджия вынес в отношении Никитина решение. Сообщается, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы за попытку в обход санкций через посредников приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G для ее последующего использования в Арктике.

Источник: Лента.Ру

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