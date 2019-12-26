Арестовано имущество главного связиста российской армии

26 декабря 2019     14
Арестовано имущество главного связиста российской армии

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди арестованного имущества — земельные участки и объекты недвижимости на несколько миллионов рублей.

Арсланов обжаловал решение суда, поэтому в силу решение об аресте не вступило.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что Арсланов и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов причастны к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Следствие установило, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно вечером 17 октября. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны.

Источник: Лента.Ру

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