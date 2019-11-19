Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа

Благовещенский городской суд заключил во вторник под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, охранявшего колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников. Об этом сообщает ТАСС
Обвиняемый арестован на два месяца, до 14 января 2020 года. Он свою вину не признал, заявив, что, «по сути, и не является охранником, не имеет удостоверения и не подписывал трудовой договор».
Первое заседание по Ермолову состоялось 16 ноября. Тогда судья согласился с доводами прокурора о том, что следствие собрало недостаточно материалов для заключения обвиняемого под стражу, и перенес заседание на трое суток.
В ходе первого заседания выяснилось, что охранник имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.
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Ермолова обвиняют по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, он допустил в здание колледжа 19-летнего учащегося, который пронес охотничье ружье и устроил стрельбу. Кроме того, по информации Следственного комитета РФ, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность.
19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Источник: Лента.Ру