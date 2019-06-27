Арктический плавучий университет изучит земли Шпицбергена

27 июня 2019     26
Арктический плавучий университет изучит земли Шпицбергена

Исследовательское судно «Профессор Молчанов» отправилось в научно-образовательную морскую экспедицию «Арктический плавучий университет» для изучения арктической экосистемы, сообщает «Таймырский Телеграф».

В этом году 58 студентов и научных сотрудников из российских и иностранных вузов за 20 дней пройдут вдоль берегов Земли Франца Иосифа и Новой Земли, изучат земли Шпицбергена, соберут образцы пресной воды и планктона. Кроме того, ученые планируют определить количество микропластика в местном море.

В конце прошлого года в рамках экспедиции на корабле «Профессор Молчанов» был впервые обнаружен микропластик в Карском море. Также в больших объемах его нашли в Белом и Баренцевом морях.

Арктический плавучий университет — это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. С 2018 года финансовую поддержку проекту оказывает «Норникель».

Источник: Лента.Ру

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