Армия Хафтара сообщила о гибели военных при ударе турецких дронов

Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что в результате удара турецких беспилотников погибли трое военных.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября к югу от ливийской столицы Триполи, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы командования.

При этом в ЛНА заявили, что также отразили попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу «аль-Джуфра» на севере страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011-м в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие — в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи находится Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Сарраджем призвал главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара прекратить боевые действия.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов». Он призвал жителей «сложить оружие и поднять белый флаг». Бои между ПНС и ЛНА начались 20 апреля в районе международного аэропорта ливийской столицы.

28 июня Хафтар обвинил Турцию в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи. 30 июня ливийский парламент объявил всеобщую мобилизацию для противостояния турецким угрозам.

Источник: Газета Известия