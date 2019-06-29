Армия Хафьара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Турцию в прямом вмешательстве в дела страны. Об этом заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, сообщает сингапурская газета Today в субботу, 29 июня.

По мнению ЛНА, Турция помогала формированиям Правительства национального согласия (ПНС).

Аль-Мисамри рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

Ситуация в Ливии вновь обострилась в начале апреля. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи для смещения правительства ПНС, которое он считает террористическим. В ливийской столице объявили полную боеготовность.

Армия ПНС захватила Гарьян 26 июня.

Источник: Газета Известия