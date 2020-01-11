«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби

11 января 2020     14
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби

«Арсенал» на выезде сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 1:1. На 12-й минуте гостей вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. Через 42 минуты равенство восстановил Джордан Айю. На 67-й минуте Обамеянг получил красную карточку за грубый фол в центре поля.

После 22 туров в активе «Кристал Пэлас» 29 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 28 очков и расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 18 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

Источник: Лента.Ру

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