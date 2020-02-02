«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ

2 февраля 2020     16
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 0:0. В разные отрезки матча обе команды владели преимуществом и имели шансы забить мяч, но сделать это никому не удалось.

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После 25 туров «Арсенал» имеет в активе 31 очко, с которыми команда занимает десятое место в турнирной таблице. «Бернли» набрал столько же очков, но уступает «канонирам» по дополнительным показателям и находится на 11-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 16 февраля на своем поле примет «Ньюкасл». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Источник: Лента.Ру

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