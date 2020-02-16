«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

16 февраля 2020     6
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 16 февраля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонской команды. Голами отметились нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (54-я минута), форвард Николя Пепе (57-я минута), полузащитник Месут Озил (90-я минута) и нападающий Александр Ляказетт (90+5 минута).

В следующем туре «Арсенал» 23 февраля на своем поле примет «Эвертон». «Ньюкасл» днем раньше на выезде встретится с «Кристал Пэлас».

Источник: Лента.Ру

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