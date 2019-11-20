Артснаряд и мины времен ВОВ обнаружили в Великолукском районе

В Великолукском районе Псковской области обнаружили один артиллерийский снаряд и шесть минометных мин. Все боеприпасы были обезврежены.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 19 ноября артснаряд калибра 122 мм нашли около деревни Токолово. Его обнаружила группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. В этот же день в деревне Сигорицы были найдены шесть минометных мин калибра 82 мм.
Все боеприпасы датируются годами Великой Отечественной войны. Их обезвредили специалисты.
Ранее в этот же день сообщалось, что в Калужской области специалисты-взрывотехники дважды за сутки выезжали на обезвреживание опасных снарядов времен Великой Отечественной войны.
Источник: Газета Известия