Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Новородского госмузея-заповедника.

Находка — первая в своем роде, печать нашли в исторической части древнего города рядом с Кремлем. Специалисты предварительно датировали ее первой половиной XII века.

Печать сделана из свинца, на ее поверхности сохранились изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери.

Около года назад археологи приступили к изучению фундамента каменного собора, который был построен в Великом Новгороде в 1167–1173 годах. Раскопки будут длиться несколько лет.

Специалисты уточняют, что в Великом Новгороде остается под землей большое количество старинных храмов. Например, на Торговой стороне среди частного сектора есть монастырь постройки XIII века.

Источник: Газета Известия