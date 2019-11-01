Асад назвал Трампа лучшим президентом

1 ноября 2019     18
Асад назвал Трампа лучшим президентом

Глава Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Асад пояснил, что считает Трампа лучшим американским лидером не из-за хорошей политики, а потому, что он «наиболее прозрачен». «Он прямо говорит: “нам нужна нефть”, “мы хотим избавиться от такого-то”, “хотим предоставлять услуги в обмен на деньги”. Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил глава Сирии.

Он также назвал президентов США преступниками, которым удается получать Нобелевскую премию мира, реализуя интересы лобби.

В мае прошлого года Асад назвал американского лидера непоследовательным политиком. Он также прокомментировал слова Трампа, назвавшего его животным в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе. Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре. Он добавил, что подобные высказывания его лично не задевают. «Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — отметил он.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу
Мяч Сусо принёс «Милану» победу над СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

01:04 В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на своём поле обыграл СПАЛ со счётом 1:0. © www.imagephotoagency.it …


Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Открывшиеся в ходе расследования подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, шокируют. Об этом 31 октября заявил …


В Каче временно ограничат движение транспорта
В Каче временно ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения вводится с 1 ноября 00:00 часов по переулку Речному в Каче. Там начинаются работы по капитальному ремонту …


Асад назвал Трампа лучшим президентом
Асад назвал Трампа лучшим президентом

Глава Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны. Об этом сообщает РИА Новости. Асад …


Спектакль «Бесы» претендует на «Золотую маску»
Спектакль «Бесы» претендует на «Золотую маску»

Спектакль «Бесы» Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского занесен в Long List фестиваля «Золотая Маска – 2020». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты