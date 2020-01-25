Астронавты с МКС вышли в космос для ремонта спектрометра

Астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли с борта Международной космической станции (МКС) в открытый космос для ремонта оборудования. По плану работы займут около 6,5 часов.

Астронавтам предстоит проверить работу новой системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра, передает ТАСС.

Предыдущий, третий, этап ремонта спектрометра завершен в ноябре. Астронавты проложили по поверхности станции кабель питания, сняли часть теплоизоляции и убрали стойку, которая мешала доступу к системе охлаждения прибора.

В октябре сообщалось, что астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев осуществят в общей сложности 10 выходов в космос для замены батарей и ремонта установленного на поверхности станции альфа-магнитного спектрометра.

Магнитный альфа-спектрометр установлен в мае 2011 года. Он предназначен для поиска следов антиматерии. Изначально предполагалось, что он проработает без проблем 10-18 лет, но поломки начались через три года. В случае успешного ремонта сейчас прибор можно будет использовать до 2024 года.

Источник: Газета Известия