Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса

Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала на своей странице в Twitter видео первой встречи со своей собакой после того, как 328 дней провела на земной орбите.

На записи пес в комнате скребется лапами в дверь, пока астронавт и ее супруг подходят к дому. Как только Кук вошла в комнату, пес начал прыгать на хозяйку, а затем принялся облизывать ее лицо.

В комментарии к видео астронавт отметила, что ей приятно, что пес помнит ее спустя год. «Не знаю, у кого радости было больше», — написала Кук.

28 декабря 2019 года астронавт NASA Кук побила рекорд непрерывного пребывания в невесомости среди женщин — 328 дней.

В 2016–2017 годах американка Пегги Уитсон отработала на орбите 289 суток.

Источник: Газета Известия