Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса

15 февраля 2020     13
Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса

Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала на своей странице в Twitter видео первой встречи со своей собакой после того, как 328 дней провела на земной орбите.

На записи пес в комнате скребется лапами в дверь, пока астронавт и ее супруг подходят к дому. Как только Кук вошла в комнату, пес начал прыгать на хозяйку, а затем принялся облизывать ее лицо.

В комментарии к видео астронавт отметила, что ей приятно, что пес помнит ее спустя год. «Не знаю, у кого радости было больше», — написала Кук.

28 декабря 2019 года астронавт NASA Кук побила рекорд непрерывного пребывания в невесомости среди женщин — 328 дней.

В 2016–2017 годах американка Пегги Уитсон отработала на орбите 289 суток.

Источник: Газета Известия

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