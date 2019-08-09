Атамбаеву предъявили обвинения

9 августа 2019     11
Атамбаеву предъявили обвинения

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в коррупции. Об этом сообщил адвокат политика Сергей Слесарев, передает РИА Новости.

«Пока мало что известно, но его обвиняют в коррупции по делу Батукаева», — сказал адвокат.

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00:22 — Сегодня

Ранее сообщалось, что Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа. Кроме того, ему предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев сдался властям после нескольких атак на его дом 7 и 8 августа. В последней операции принимали участие около 200 сотрудников правоохранительных органов.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Источник: Лента.Ру

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