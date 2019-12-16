Аукцион по продаже Иркутского ипподрома отменили

Российский аукционный дом не будет проводить торги по продаже Иркутского ипподрома. Поручение АО «Российский аукционный дом», который осуществлял функции продавца в отношении АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», направило Росимущество. Оно просило приостановить приватизационные мероприятия до принятия правительством России решений по этому вопросу. Кроме того, рассматривалась возможность реконструкции ипподрома.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, жители Иркутска создали в интернете петицию в защиту местного ипподрома. Они считают этот объект значимым для города. Мэрия Иркутска также пыталась привлечь внимание к проблеме возможной продажи ипподрома. В администрации просили передать пакет акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» в собственность муниципалитета.

Однако Арбитражный суд признал объект банкротом, предприятие выставили на торги без инвестусловий, то есть без сохранения его профиля.

В начале декабря в Иркутске прошел митинг в поддержку сохранения ипподрома. На заседании Общественной палаты города принято решение направить письмо президенту России, в правительство, в прокуратуру, ФАС и законодательное собрание Иркутской области с просьбой сохранить ипподром.

Источник: Газета Известия