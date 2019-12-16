Аукцион по продаже Иркутского ипподрома отменили

16 декабря 2019     10
Аукцион по продаже Иркутского ипподрома отменили

Российский аукционный дом не будет проводить торги по продаже Иркутского ипподрома. Поручение АО «Российский аукционный дом», который осуществлял функции продавца в отношении АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», направило Росимущество. Оно просило приостановить приватизационные мероприятия до принятия правительством России решений по этому вопросу. Кроме того, рассматривалась возможность реконструкции ипподрома.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, жители Иркутска создали в интернете петицию в защиту местного ипподрома. Они считают этот объект значимым для города. Мэрия Иркутска также пыталась привлечь внимание к проблеме возможной продажи ипподрома. В администрации просили передать пакет акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» в собственность муниципалитета.

Однако Арбитражный суд признал объект банкротом, предприятие выставили на торги без инвестусловий, то есть без сохранения его профиля.

В начале декабря в Иркутске прошел митинг в поддержку сохранения ипподрома. На заседании Общественной палаты города принято решение направить письмо президенту России, в правительство, в прокуратуру, ФАС и законодательное собрание Иркутской области с просьбой сохранить ипподром.

Источник: Газета Известия

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