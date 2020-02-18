Африканец хотел похудеть и стал одним из самых сильных в мире мужчин

18 февраля 2020     13
Африканец хотел похудеть и стал одним из самых сильных в мире мужчин

Житель Буркина-Фасо, считающийся самым сильным африканцем, рассказал о подготовке к мировому рекорду. Об этом сообщает Reuters.

Чек Ахмед Аль-Хассан Сану (Cheick Ahmed al-Hassan Sanou) по прозвищу Железный Биби планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса, подняв самое тяжелое в мире бревно. Сейчас этот рекорд принадлежит литовцу Жидрунасу Савицкасу, который в 2012 году поднял бревно весом 220 килограммов. Прошлая попытка закончилась провалом: Железному Биби не хватило восьми килограммов до нужного веса.

Несмотря на любовь к спорту, Железный Биби с детства страдал от избыточного веса и хотел похудеть. «Я перепробовал почти все виды спорта, но моя физическая форма мешала в них преуспеть, — утверждает он. — Другие дети дразнили меня». Он был заметно крупнее сверстников, а все его попытки похудеть заканчивались ничем. Теперь он считается одним из самых сильных в мире мужчин.

В 2013 году Железный Биби впервые победил на соревнованиях бодибилдеров. Теперь он весит 180 килограммов и ест больше, чем когда-либо. «За день могу съесть до восьми куриц. Это дает мне достаточное количество белка, — объясняет спортсмен. — Также я ем фрукты и правильные углеводы».

В январе сообщалось, что житель английского города Дарем, графство Дарем, подвергавшийся издевательствам в школе из-за полноты, стал бодибилдером. Ему удалось сбросить 64 килограмма и похудеть до 88 килограммов.

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Источник: Лента.Ру

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