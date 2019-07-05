Африканские военные согласились поделить власть с гражданскими

Военный совет Судана договорился с гражданской оппозицией о создании совместного правительства на переходный период в три года. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По данным издания, соглашение было достигнуто после двух дней переговоров. В итоге стороны согласовали состав так называемого суверенного совета. Отмечается, что всего в него войдут 11 человек: пять гражданских лиц, пять военнослужащих и один гражданский с военным прошлым.

Суверенный совет должен будет в том числе провести прозрачное расследование случаев насилия в стране. Виновных предполагается привлечь к ответственности. Совет также сформирует правительство с независимыми полномочиями.