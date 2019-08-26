Аэропорт Жуковский закупит новое оборудование для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский вместе с оператором взлетно-посадочной полосы — Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализовывать дополнительные меры по повышению орнитологической безопасности после аварийной посадки Airbus A321 из-за попадания птиц в двигатели. Об этом говорится в сообщении аэропорта в понедельник, 26 августа.

«В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Летно-исследовательского института», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет создан «дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома».

Работы планируют завершить до открытия Международной аэрокосмической выставки МАКС, которая пройдет с 27 августа по 1 сентября, пишет «Газета.Ру».

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж сумел посадить лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Источник: Газета Известия