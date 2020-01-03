«Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире

3 января 2020     15
«Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире

Авиакомпания «Аэрофлот» стала самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. Как говорится в четверг, 2 января в пресс-релизе организации, компания проанализировала 290 тыс. рейсов. Отмечается, что российский авиаперевозчик выполнил 86,7% вовремя.

«По сравнению с прошлогодними показателями “Аэрофлот” стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность», — добавляется в сообщении.

На втором месте глобального рейтинга идут японская ANA (86,26%) и Delta Air Lines (85,69%). При этом столичный аэропорт Шереметьево занял первое место в мире по своевременности вылетов.

В исследовании указывается, что за отчетный период 95,01% рейсов были отправлены из аэропорта вовремя, а среднее время задержки составило 15 минут. У аэропортов, которые идут на второй и третьей строчках рейтинга — Гуанчжоу Байюнь и шанхайского аэропорта Пудун в Китае — задержка составила 58 и 55 минут (92,5% и 91%).

17 декабря аналитики составили рейтинг лучших российских авиакомпаний на основе около 23 тыс. отзывов пассажиров. Тройка лидеров осталась неизменна: рейтинг возглавляет «Аэрофлот», затем идут S7 Airlines и «Россия». Четвертое место в этом году занимает авиаперевозчик «Ямал», а пятое — NordStar.

Источник: Газета Известия

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