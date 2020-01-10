«Аэрофлот» рассказал о совершенствовании технологии продаж авиабилетов

«Аэрофлот» получил сертификат четвертого уровня программы NDC (New Distribution Capability), позволяющей значительно улучшить сервис продаж авиабилетов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в пятницу, 10 января.

«Сегодня основной тренд в мировом бизнесе — персонализация услуг, поэтому повышение уровня стандарта NDC позволит «Аэрофлоту» максимально полно учитывать потребности своих пассажиров», — отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Система позволит пассажирам полностью контролировать оформленные заказы, оперативно осуществлять обмен и возврат авиабилетов, а также получать информацию об изменениях в бронировании.

Благодаря использованию системы NDC «Аэрофлот» остается лидером по переводу своих услуг в цифровой формат.

Кроме этого, авиаперевозчик намерен продолжать внедрение в свою работу инновационных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, что является одной из ключевых задач стратегии развития компании до 2023 года.

3 января «Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире: 86,7% из 290 тыс. рейсов российский авиаперевозчик выполнил вовремя.

Источник: Газета Известия