«Аэрофлот» сократит число рейсов в ряд стран из-за коронавируса

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения в расписание полетов вносятся в связи со снижением спроса на фоне коронавируса. Так, с 10 по марта практически до конца месяца сокращается количество рейсов в Италию и Южную Корею, с 11 марта — во Вьетнам.

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00:01 — 2 марта

В авиакомпании добавили, что у пассажиров с билетами, которые были оформлены до 6 марта по направлениям в Китай (в том числе Гонконг), Италию, Иран и Южную Корею, есть возможность переоформить билет на любую дату не позднее 31 мая без штрафных санкций.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

Источник: Лента.Ру