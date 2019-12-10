Бабкина предложила выкуп за Хрусталева из «Вечернего Урганта»

Народная артистка Надежда Бабкина предложила ведущему Ивану Урганту выкуп за ее «крепостного актера», соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева. Свое намерение она обозначила во время эфира вечернего шоу, фрагмент доступен на сайте телеканала.

Появившись в студии, певица пошутила, что пришла за Хрусталевым — он уже больше года работает актером в ее театре «Русская песня». «Шла мимо со съемок своих и подумала, что зайду. Мне надо выкупить крепостного актера у вас», — заявила она. На это Ургант возразил, что у них с Хрусталевым другие отношения — они товарищи и партнеры.

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23:25 — 11 декабря 2017

«А я тебе деньги хорошие дам! Даже не деньги, лучше! Я тебе бочку меда дам, поросенка поджарю. Это серьезно! Бочка выше Митьки», — предложила руководительница ансамбля «Русская песня». Такой выкуп вполне устроил Урганта. «Бочка меда – это больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!» — пошутил ведущий.

В апреле Хрусталева лишили водительских прав из-за отказа пройти тест на алкоголь. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Директор телеведущего объясняла, что Хрусталев был трезв, но торопился на эфир.

Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman. В октябре 2018 года дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня».

Источник: Лента.Ру