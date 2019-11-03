Бабченко подтвердил отъезд с Украины словами «пацан сказал, пацан сделал»

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил свой отъезд с Украины. Он отметил, что еще полгода назад пообещал уехать, если на выборах украинского президента победит кандидат, с позицией которого он не согласен.

«Пацан сказал, пацан сделал», — написал Бабченко на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, он не склонен к лжи, поэтому, как и обещал, когда-нибудь вернется в Москву на танке Abrams.

«Отдельное спасибо хочу передать [журналисту] Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек», — добавил Бабченко.

Он также отметил, что общий уровень расследовательской журналистики находится на уровне «а мне тут одна бабка на хвосте принесла», что, по словам Бабченко, «не может не восхищать».

Ранее в ноябре журналист Евгений Киселев в своей авторской программе заявил, что Бабченко покинул территорию Украины. Позже в Facebook он уточнил, что его коллега уехал «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

5 мая СМИ сообщали, что Бабченко покинул Украину после проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. По данным источников «Федерального агентства новостей», сейчас журналист находится в Норвегии. Собеседники издания считают, что журналист, вероятно, прорабатывает вопрос о получении политического убежища, которое ему может понадобиться в случае начала преследования со стороны новых украинских властей.

29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и представители украинской власти. На следующий день стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась инсценировкой. Мировое сообщество осудило действия Киева, устроившего «цирк».

В августе 2017 года уехавший из России на Украину Бабченко заявил, что обязательно вернется в Москву, так как у него там есть «еще одно дельце». «На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я. А благодарные россияне, забыв о Крыме, будут кидать освободителям цветы», — написал он в Facebook.

Источник: Газета Известия