«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

26 февраля 2020     18
«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» в домашнем матче уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече был открыт только во втором тайме. Сперва на 51-й минуте отличился хавбек немецкого клуба Серж Гнабри. Спустя три минуты он удвоил преимущество гостей, а на 76-й минуте польский форвард гостей Роберт Левандовски довел счет до разгромного.

«Челси» доигрывал матч вдесятером. На 83-й минуте прямую красную карточку получил Маркос Алонсо.

В другом матче 1/8 финала турнира итальянский «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» (1:1) .На гол Дриса Мертенсе точным ударом ответил Антуан Гризманн.

Ответный матч пройдет в Германии 18 марта.

Источник: Лента.Ру

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