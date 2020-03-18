Байден выиграл праймериз в трех штатах и приблизился к схватке с Трампом

Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии США еще в трех штатах, таким образом приблизившись к схватке с определившимся кандидатом от Республиканской партии президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о предварительных голосованиях в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона. Бывший вице-президент Байден лидирует во всех трех, обходя главного соперника сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Учитывая практически непреодолимый отрыв Байдена по делегатам (1077 против 770), телеканал называет главным вопросом, определится ли кандидат уже в ближайшие дни или необходимо будет дождаться дальнейших праймериз. Известно, что часть из них была перенесена на лето из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что сам бывший вице-президент ведет себя таким образом, будто уже получил номинацию от партии.

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В то же время сообщается, что Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для автоматического выдвижения кандидатом от своей партии.

17 марта сообщалось, что Сандерс, по всей видимости, отказался сдаваться и не планирует в ближайшее время выходить из предвыборной гонки. Он, скорее всего, останется в гонке, несмотря на возрастающее давление со стороны истеблишмента партии, который недоволен затянувшимися праймериз. Так, многие демократы полагают, что слишком длительный процесс выбора кандидата может ослабить позиции партии перед главным противостоянием с действующим президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: Лента.Ру