Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден объяснил свой отказ давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Соответствующую запись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Я не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках есть правовые основания для моих показаний по делу об импичменте», — написал Байден. Он уточнил, что это дело об импичменте касается Трампа, а не его.

Байден также отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.

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Ранее Байден заявил, что не будет давать показания против Трампа, даже если сенат Конгресса США направит ему соответствующую повестку. При этом он отметил, что со стороны законодателей было бы «слишком лицемерно» делать такой запрос.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Источник: Лента.Ру