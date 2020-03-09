Байкеры устроили смертельную перестрелку в США

Смертельная перестрелка между байкерами произошла в американском городе Кливленд. Об этом сообщает издание Cleveland.com со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, причиной конфликта стала ссора в частном клубе, где находились представители нескольких байкерских клубов. Некоторых конфликтовавших выгнали из заведения, однако позже они вернулись и начали перестрелку. Находившиеся в клубе открыли ответный огонь.

В результате погиб 48-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия из-за множественных огнестрельных ранений. Еще 17 человек были ранены. Полиция устанавливает точное количество стрелявших.

В январе прошлого года австралийского байкера приговорили к лишению свободы на 11 месяцев после убийства кенгуру. Мужчина избил животное кастетом, а затем выстрелил ему в глаз.

Источник: Лента.Ру