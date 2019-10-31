Балтийский флот укрепят новейшим «Каракуртом»

31 октября 2019     11
Балтийский флот укрепят новейшим «Каракуртом»

В следующем году Балтийский флот получит на вооружение новейший малый ракетный корабль (МРК) проекта «Каракурт» — «Одинцово». Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

Таким образом, Балтфлот получит мощнейший ракетный кулак из трех «Каракуртов».

«Одинцово» станет первым кораблем проекта 22800 «Каракурт», вооруженным уникальным ЗРПК «Панцирь-М». Он сможет самостоятельно защититься от ракет и авиаударов противника и прикрывать другие корабли.

По мнению экс-начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, группировка МРК поможет РФ завоевать господство в Балтийском море.

«В балтийских портах стоят небольшие корабли стран НАТО. Крупные типа американских эсминцев «Арли Бёрк» там не базируются. Но, если такие корабли туда захотят войти, то вряд ли у них получится. «Каракурты» смогут атаковать морские силы противника в районе датских проливов», — объяснил он.

Кроме того, при необходимости «Каракурты» смогут взять под контроль не только Балтийское море, но и создать угрозу военной инфраструктуре НАТО в глубине Европы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Балтийский оберег: новый «Каракурт» укрепит ракетный кулак ВМФ

Источник: Газета Известия

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