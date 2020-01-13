Бал в стиле Гарри Поттера устроили в Рязани

Святочный бал устроили в Рязани. В субботу, 11 января, научно-методический центр народного творчества превратился в Хогвартс, а гости бала — в студентов факультетов Гриффиндор, Когтевран, Слизерин и Пуффендуй.
В течение вечера участникам приходилось искать магические шары, произносить заклинания, расшифровывать названия танцев и выполнять различные задания магов. Кроме привычных вальсов и маршей были продемонстрированы «Гриффиндорский» падеграс, кадриль «9 и 3/4», «Пуффендуйская» кадриль и «Слизеринский» квикстеп.
На ужин собравшимся предложили любимые блюда Гарри Поттера: миндальное бланманже, лимонный пирог и имбирные пряники. Правда, творческая часть вечера состояла из прочтения отрывков произведений Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Анны Герман, а в конце вечера его участники исполнили песню «Замыкая круг».
Сюрпризом для всех пришедших на бал стал танец от министерства магии, памятные подарки и именные приглашения, которые подписал директор Школы чародейства и волшебства, пишет РИА «7 новостей».
Источник: Газета Известия
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