Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

19 февраля 2020     20
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Центральный Банк России за 2019 год получили 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — недобросовестной практикой продаж услуг без должного информирования клиентов. «Известия» ознакомились с мнениями экспертов о проблемах продажи финансовых продуктов со стороны различных кредитных организаций.

Согласно статистике Центробанка за 11 месяцев 2019 года, банки стали лидерами по количеству жалоб потребителей на мисселинг в сегменте доверительного управления.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов. Однако, эта ситуация разрешилась с 1 апреля 2019 года после выпуска указаний со стороны ЦБ, по которому банки обязаны раскрывать полную информацию о страховой сделке в разговоре с клиентами.

Михаил Мамута рассказал о том, сокращение продаж ИСЖ банки с успехом заменяют предложением продуктов родственных компаний, таких как брокерские услуги. По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается в настоящее время.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вторник, 18 февраля, на встрече с банкирами заявила о создании плана по закреплению правил продаж финансовых продуктов кредитных организаций, так как стандарты от представителей банковского сектора до сих пор не появились.

Особенностью инвестиционных продуктов является высокая обещанная доходность, которую не могут гарантировать стандарты банковских депозитов

Советник директора проекта Минфина России повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова считает, что потребители обязаны ознакомиться с рисками и условиями, которые прописаны в договоре до его фактического подписания, чтобы избежать ситуаций, которые будут нарушать права клиентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Источник: Газета Известия

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