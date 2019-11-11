Банки увеличили объемы кредитования в России

11 ноября 2019     22
Банки увеличили объемы кредитования в России

Потребительское кредитование в октябре продолжило расти прежними темпами, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Об этом сообщил «Известиям» глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По предварительным данным за октябрь, новых потребительских займов выдали на ту же сумму, что и в сентябре, — 285–290 млрд рублей. Это подтверждает сохранение тренда на общий рост кредитования, добавил Лагуткин.

Он указал, что введение ПДН не окажет существенного влияния на уровень выдач как минимум до конца нынешнего года. В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что динамика прироста кредитного портфеля сохранилась.

Эксперты ожидают, что основной эффект от введения ПДН будет заметен только в следующем году, а сейчас финансовым организациям хватает запасов капитала для сохранения объема выдач на прежнем уровне.

Требования Банка России по обязательному расчету ПДН заемщиков вступили в силу с 1 октября. Он исчисляется как сумма ежемесячных платежей по всем займам, разделенная на доход за месяц.

Если соотношение больше 50%, то банк обязан доначислить повышенные резервы по таким кредитам. Новая норма делает невыгодной выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Например, если зарплата клиента составляет 30 тыс., а по всем кредитам он выплачивает больше 15 тыс. в месяц, то банк должен дополнительно обеспечивать капиталом этот займ.

Подробнее — в материале «Известий»:

Предельная загрузка: банки продолжают наращивать объемы кредитования

Источник: Газета Известия

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