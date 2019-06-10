Банк «Хоум Кредит» опроверг информацию об утечке данных клиентов

10 июня 2019     42
Банк «Хоум Кредит» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк «Хоум Кредит» опроверг информацию об утечке базы данных своих клиентов, сообщили в понедельник, 10 июня, «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации.

«По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом», — сказали там.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что данные 900 тыс. клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и банка «Хоум Кредит» оказались в открытом доступе.

По информации издания, две утечки произошли в конце мая, а указанные в них данные собирались несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть информации актуальна — это имена, телефоны и паспортные данные.

Отмечается, что в первой базе данных содержится информация о 24,4 тыс. клиентов банков, проживающих преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

ФСБ проводит следственные действия у сторонников террористов в Крыму
ФСБ проводит следственные действия у сторонников террористов в Крыму

В нескольких городах Крыма ФСБ проводит следственные действия в местах проживания сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». …


Севастопольская дзюдоистка выступала против соперниц, которым уже 16 лет, и они весят по 100 кг
Севастопольская дзюдоистка выступала против соперниц, которым уже 16 лет, и они весят по 100 кг

Севастопольская дзюдоистка Дарья Егорова заняла III место на Спартакиаде ЮФО. Соревнования среди учащихся проходили в городе Армавир Краснодарского края. Воспитанница …


Губернатор Севастополя дал два дня на очистку улиц от песка и грязи
Губернатор Севастополя дал два дня на очистку улиц от песка и грязи

Утром 10 июня на аппаратном совещании правительства Дмитрий Овсянников дал распоряжение до Дня России полностью привести город в порядок, устранив …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты