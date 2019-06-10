Банк «Хоум Кредит» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк «Хоум Кредит» опроверг информацию об утечке базы данных своих клиентов, сообщили в понедельник, 10 июня, «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации.

«По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом», — сказали там.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что данные 900 тыс. клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и банка «Хоум Кредит» оказались в открытом доступе.

По информации издания, две утечки произошли в конце мая, а указанные в них данные собирались несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть информации актуальна — это имена, телефоны и паспортные данные.

Отмечается, что в первой базе данных содержится информация о 24,4 тыс. клиентов банков, проживающих преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Газета Известия