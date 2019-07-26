Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»

Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.

По его словам, он лично договорился с голливудским актером. С изданием он поделился, что Рурк сыграет русского бандита, который владеет подпольными казино.

«Он дал согласие на роль, правда, потребовал гонорар в 300 тысяч долларов. Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки!» — сказал Барецкий.

Кроме того он отметил, что в кинокартине также примет участие певица Лолита Милявская, которая сыграет хозяйку борделя, 22-летний миллионер Денис Ребров, продюсер Бари Алибасов, а также скандально известная россиянка Диана Шурыгина.

Ранее в марте против создания фильма выступили актер Виктор Сухоруков и певица Ирина Салтыкова, сыгравшие в дилогии режиссера Алексея Балабанова. Интернет-пользователи направляли петиции в Министерство культуры России с просьбой запретить съемки. В частности, недовольство общественности вызвало участие в фильме лиц с уголовным прошлым и не имеющих отношения к оригинальной дилогии.

Сергей Бодров-старший назвал идею фильма «Брат-3» странной, а министр культуры Владимир Мединский на вопрос о киноленте улыбнулся и закрыл лицо рукой.

По сюжету, главным героем фильма является младший брат Данилы Багрова, который хочет попасть на съемки реалити-шоу.

Источник: Газета Известия