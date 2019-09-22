Каталонская «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры (Чемпионат Испании по футболу) со счетом 2:0. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил «Спорт-экспресс».
Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде.
Победу хозяевам принесли голы Рамона Азиза, забившего уже на второй минуте, и Альваро Вадильо, который реализовал пенальти на 66-й минуте.
Отмечается, что в восьмом туре «Барселона», для которой это было второе поражение в сезоне Примеры, на своем поле примет «Вильярреал».
В июне были названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes. Первую строчку занял нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. Роналду оказался вторым с годовым доходом в $109 млн.
Источник: Газета Известия
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