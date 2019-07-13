«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы

13 июля 2019     15
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы

Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило голландское издание Voetbal International.

После приобретения французского форварда Антуана Гризманна за 120 миллионов евро суммарные траты каталонцев за последние пять лет составили 1,08 миллиарда евро. На втором месте — «Манчестер Сити». Английский клуб потратил 996 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» замыкает тройку. «Красные дьяволы» с сезона-2014/2015 потратили на трансферы 890 миллионов евро.

Главный конкурент «Барселоны» в чемпионате Испании мадридский «Реал» в данном списке занимает лишь восьмую строчку. «Королевский клуб» потратил на усиления в последние пять лет 755 миллионов евро.

Гризманн присоединился к «Барселоне» 12 июля. После оглашения сделки каталонцами, «Атлетико» публично заявил о намерении добиться выплаты еще 80 миллионов евро. В Мадриде считают, что Барселона обязана выплатить данную сумму, так как достигла договоренности с игроком до того, как сумма отступных в его контракте с «Атлетико» снизилась с 200 до 120 миллионов евро.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы

Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные …


«Не по-союзнически»: как в США и НАТО отреагировали на начало поставок С-400 Турции
«Не по-союзнически»: как в США и НАТО отреагировали на начало поставок С-400 Турции

Россия начала поставки ЗРК С-400 Турции. Старт выполнения договорённостей между Москвой и Анкарой вызвал обеспокоенность в НАТО и США. Ранее …


В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей
В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей

В детском лагере в пригороде Владивостока отравились 28 детей. Об этом 12 июля сообщило Следственное управление Следственного комитета России по …


Раскрыты подробности пари Зеленского с украинским мэром
Раскрыты подробности пари Зеленского с украинским мэром

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет что-нибудь выпить на дне города Днепр в случае проигрыша пари мэру Борису Филатову. Об …


Украинского генерала впечатлили учения российских десантников в Крыму
Украинского генерала впечатлили учения российских десантников в Крыму

Учения российского десанта в Крыму испугали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковника Игоря Смешко. Он отметил, что десантники смогли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты