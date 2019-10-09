Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал

9 октября 2019     16
Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал bleacherreport / Instagram

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс забросил первый трехочковый в карьере во время предсезонного матча против китайского «Гуанчжоу». Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте Bleacher Report.

Симмонс совершил точный бросок в концовке второй четверти. Зрители на стадионе отреагировали на это бурными овациями. Игрока бросились поздравлять и одноклубники — до этого Симмонс почти не атаковал с дистанции, а в нынешнее межсезонье активно работал над броском.

Форвард набрал 21 очко и принес команде победу (144:86). Для 23-летнего Симмонса этот трехочковый стал первым в профессиональной карьере, которая началась в 2016 году.

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Источник: Лента.Ру

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