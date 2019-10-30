Башкирский подросток откроет центр для особенных детей

30 октября 2019     25
Башкирский подросток откроет центр для особенных детей

В Башкирии ученик 6 класса СОШ № 7 города Туймазы Реналь Хабиров 6 ноября открывает обучающий центр для особенных детей «Учусь, играя». Подросток планирует сам проводить мастер-классы и приглашать для этого знаменитостей.

﻿«Проект поддержали мои родители и администрация Туймазинского района. Сбудется, наконец, моя мечта. Люблю помогать людям, мне нравится это», — сказал Реналь, выступая в уфимском Конгресс-Холле «Торатау», передает ИА «Башинформ».

﻿«Весной следующего года в Туймазах начнут строить современный автогородок. Дети будут не просто ездить на машинках, а играя, познавать правила движения», — добавил школьник. Реналь разработал баннер, призывающий детей одевать светоотражающие жилеты в темное время суток.

Напомним, в Уфе доля переполненных школ достигла 70%, детских садов — 99%. Обеспеченность школьными местами составляет 82 места на 1 тыс. жителей при нормативе 160 мест на 1 тыс. человек. 60 школ работают в две смены. Дефицит мест в образовательных учреждениях города связывают со строительством новых домов без создания необходимой инфраструктуры, уплотнительной застройкой, а также постсоветским кризисом.

Источник: Газета Известия

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