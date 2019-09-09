Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

9 сентября 2019     21
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 65,47% избирателей. Об этом 8 сентября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК России после обработки 11,08% протоколов.

По имеющейся информации, Михаил Амосов набрал 15,46%, Надежда Тихонова — 16,41%.

Петербургская ЦИК зарегистрировала Беглова в качестве кандидата на должность губернатора города 8 июля. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора в октябре 2018 года. Ранее Беглов являлся полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

Источник: Газета Известия

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