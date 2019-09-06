Беглов рассказал об инвестициях в городскую среду

6 сентября 2019     19
Беглов рассказал об инвестициях в городскую среду

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о важности инвестиций в городскую среду Санкт-Петербурга в эфире телеканала «78».

Градоначальник привел в пример такие объекты, как будущий парк у Тучкова моста, оранжереи Таврического сада, проекты в Кронштадте. Всем им потребуются инвестиции.

«Мечты горожан о том, чтобы у Тучкова моста был парк, состоятся. Решение уже принято. И президент нас поддержал», — сообщил Беглов.

Сейчас идет интернет-голосование о названии и наполнении нового парка и его наполнение. Большинство петербуржцев хотят видеть здесь главный городской газон, зимний каток, фонтаны и ботанический сад. На основе результатов опроса будет сформировано техзадание для открытого Международного конкурса на профессиональную архитектурную концепцию парка.

«Конкурс на проект объявят через два месяца. И ещё примерно полгода власти закладывают на его разработку. Многие уже видели презентацию, в которой представлен проект с Колизеем и сферическими шатрами. Но это только вариант. Поэтому о суммах и сроках пока речь не идёт», — заметил Беглов.

По словам главы Санкт-Петербурга, президентом РФ поддержаны проекты на территории Кронштадта: парк «Патриот», «Остров фортов» и Центр образования, науки и боевой подготовки кадров для ВМФ. Эти три масштабных проекта «садятся» на слабо развитую улично-дорожную сеть Кронштадта, поэтому необходимо строительство новых дорог и реконструкция существующих. Общая стоимость работ – не менее 6,5 млрд. руб.

Еще один пример — оранжереи Таврического сада. Там тоже может получиться очень хороший результат — кафе, прогулочные зоны, цветники, зимний каток. Но для этого нужен серьезный инвестор, потому что проект может обойтись от двух до четырех млрд. рублей, считает Беглов.

Беглов также рассказал об активном благоустройстве города и отметил, что при разработке планов власти прислушиваются к мнению петербуржцев.

Источник: Газета Известия

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